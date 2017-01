Khloe Kardashian in piscina nuda

Un anno pieno di felicità, si augura Khloe Kardashian, che negli ultimi giorni compare sul web in una sequenza di scatti bollenti dalle vacanze. Completamente nuda in piscina, cinguetta mostrando le sue curve prosperose, come vuole la tradizione di famiglia Kardashian. Nessuna indiscrezione, invece, sui suoi rapporti con l'ex marito Lamar Odom.

La terza delle sorelle, dopo Kim e Courtney, ama provocare sui social. In una location perfetta, una piscina di un resort, spuntano gli scatti mozzafiato in cui appare come mamma l'ha fatta. Nelle foto notturne si vede il fondoschiena rotondo di Khloe nuda in acqua mentre cerca di coprirsi appena il seno. Lo shooting al chiaro di luna sta facendo il giro del web, ma Khloe dal suo profilo si mostra in pigiamone verde... Qual è la vera Khloe?