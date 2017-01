Khloe Kardashian, elogio di Photoshop: "Ho avuto un tragico incidente..."

Lode a Photoshop, ma per una giusta ragione. A giustificare il fotoritocco è Khloè Kardashian, sorellina minore di Kim, che sul suo sito web ha spiegato le motivazioni che l'hanno portata a modificare uno scatto pubblicato qualche mese fa ( e poi subito rimosso), in cui una delle due cosce era stata evidentemente ritoccata: "Una delle mie gambe è più sottile dell'altra. Per via dei molti interventi subiti a causa di un incidente avuto quando avevo 16 anni".