16 aprile 2015 Kendall Jenner, topless e lingerie stringata da far perdere la testa Scatti bollenti su GQ per la modella americana sorellastra di Kim Kardashian Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:30 - Buon sangue non mente e la piccola di casa Kardashian, Kendall Jenner, 19 anni, sa esattamente cosa fare per non sfigurare di fronte alla ben più "appariscente" sorellastra Kim. E così eccola in un servizio super bollente per GQ, prima in succinta lingerie bianca poi in topless: curve perfette, sensualità e sex appeal. Promossa a pieni voti.

Kendall non vuole essere da meno della sorellastra Kim Kardashian, che di nude look e vedo-no-vedo sembra intendersene parecchio. La giovanissima modella, già molto famosa e gettonata nel fashion system, sa farsi valere anche senza le prosperose e generose forme della sorella. Al nudo ha già abituato i suoi follower in più occasioni. Disinibita e a suo agio senza vestiti addosso la bella top posa davanti alla macchina fotografica dell'artista Steven Klein e sa esattamente cosa vuole. Il seno maliziosamente coperto dalle braccia, i jeans a vita bassa e un altissimo tasso di sensualità. Obiettivo raggiunto, Kendall entra a pieno diritto nella Hall of Fame delle sorelle Kardashian!