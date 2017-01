Kendall Jenner si fa strizzare il seno dall'amica

Bellissima in una tutina nera completamente scollata sulla schiena e con una vertiginosa apertura sul décolleté, Kendall, ormai diventata una vera e propria habitué dello showbiz, ha incantato tutti. Compresa la modella e amica Josephine Skirver, che non ha potuto resistere a quel seno così ben esposto e servito su un piatto d'argento: "Jo giving kens a boost", Jo mentre dà a Kens una strizzata" cinguetta l'amica Hailey Baldwin postando lo scatto sul suo profilo Instagram. Le tre amiche si sono divertite tutta la sera tra pose saffiche e triangoli lesbo-chic, solo per provocare un po' alla maniera delle ragazzine un po' viziate, che possono permettersi tutto quello che vogliono.