Kendall Jenner, lo scorcio di natiche fa impazzire i fan

Non resta in un angolo a guardare le sorelle che si fanno largo a suon di curve. Al passo con le Kardashian anche Kendall Jenner , 21 anni, sfodera le sue armi vincenti. Con un costume rosso stile Baywatch mette a nudo le rotondità perfette del suo lato B. Tra i tantissimi follower c'è chi urla al ritocco chirurgico e chi a quello grafico...

Nel bene o nel male, l'importante è che se ne parli. Regola d'oro per chi, con un cognome così importante e un sedere così "ingombrante", decide di condividere scatti sexy. Kendall Jenner, sorella della maggiorata Kim Kardashian, pubblica sui social un primo piano delle sue natiche appena coperte da un costume intero sgambatissimo che lei con una mano solleva ulteriormente rendendo l'immagine ancora più intrigante. Foto d'autore? No, selfie allo specchio autocelebrativo. E poco importa se non è tutta farina del suo grande sacco: che ci sia lo zampino del chirurgo o quello di Photoshop, lei volta le spalle alle malelingue...