Kendall Jenner libera il capezzolo

Vent'anni appena compiuti e 40 milioni di followers da festeggiare. Per questo Kendall Jenner, sorellina di Kim Kardashian, libera il capezzolo per la felicità dei fan. "La mia foto preferita" cinguetta mostrando lo scatto in cui abbassa la canottiera nera per mostrare il seno, appositamente censurato per l'uso social.