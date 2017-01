Kendall Jenner irriverente e sexy sculacciata da Babbo Natale

10:52 - Strip tease sexy per Kendall Jenner, sorellastra giovane e irriverente di Kim Kardashian, su Love Magazine. Per il consueto Calendario dell'Avvento hot della rivista inglese la piccola (19 anni) "sister" resta in reggicalze, reggiseno e cappello rosso nella casellina numero 8 e sculetta ammiccante accanto a un Babbo Natale, senza pancia e con gli addominali scolpiti a vista da cui si fa anche sculacciare...

Basta cliccare sulla casella al giorno 8 del calendario per assistere al siparietto simil burlesque della smaliziata Kendall, che prima si toglie un gonnellino a scacchi rossi e neri poi comincia il suo balletto provocante, tra mosse seducenti e sculettamenti audaci. Accanto a lei un Babbo Natale sui generis, senza pancia e con la giacca sbottonata sul davanti per mostrare petto e addominali muscolosi, che nel gran finale prende la piccola Kardashian sulle ginocchia per darle una sculacciata in salsa sadomaso. Immediate le critiche e le polemiche sul quadretto un po' "sessista". Kendall non si cruccia, la sua scalata, mezza nuda, verso la popolarità, sulla scia della sorella Kim, è solo all'inizio e lei sembra pronta a tutto pur di mettersi in mostra.