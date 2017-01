Kendall Jenner, giochini hot sul lato B

09:50 - Scandalosa e a luci rosse, Kendall Jenner, sorellastra di Kim Kardashian ama stupire i suoi follower con scatti intriganti che lasciano senza fiato. Dopo un fine settimana scatenatissimo al festival californiano Coachella, la Jenner ha postato sul suo profilo Instagram l'immagine del suo fondoschiena nudo, sopra il quale si vede una macchinina.

I fan sognano pensando alle curve che fanno sbandare l'automobilina che percorre la pelle nuda di Kendall. Un profilo perfetto immortalato nel buio dove il giocattolino è l'unico a poter scorrere centimetri e centimetri di seduzione... Solo qualche giorno fa avevamo visto la Jenner in un servizio super bollente per GQ, prima in succinta lingerie bianca poi in topless: curve perfette, sensualità e sex appeal. Buon sangue non mente!