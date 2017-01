Kelly, la nuova girlfriend di Leo

Working hard or hardly working?! On set today with @louisedechevigny and @jackguyphotography 🍧

Dopo Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Erin Heatherton, Toni Garrn e Kat Torres (solo per citarne alcune) il divo di Titanic è quindi di nuovo accoppiato. Una bionda, come la maggiore parte delle sue ex, bellissima e super sexy. Attrice e modella, per Sports Illustrated, ma anche per Victoria's Secret, Kelly è anche laureata alla Georgetown University in Teatro con un master presso l'Accademia di Musica e Arte Drammatica di Londra e più che alle passerelle sembra essere interessata al cinema. Leo sarebbe quindi proprio il partito giusto per metterle a disposizione un trampolino di lancio. Insomma una "tosta", oltre che bellissima. Di Caprio, dal canto suo non è proprio in uno dei suoi momenti migliori, almeno fisicamente, barba incolta e look un po' trascurato. Ma la Rohrbach non sembra far caso all'aspetto fisico. I paparazzi li hanno immortalati mentre si baciavano a New York, durante una passeggiata in bicicletta e da quel momento per i media sono loro la coppia dell'estate. Solò un flirt o qualcosa di più. Sarà cura della bella Kelly tenersi stretto il bello scapolone di Hollywood e magari tirane fuori una particina in un film.