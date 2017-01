Kelly Brook prende il sole nuda

14:14 - Tintarella integrale per Kelly Brook a bordo piscina, La prosperosa modella e attrice inglese posta su Instagram uno scatto in cui è completamente nuda sdraiata su un lettino in modalità... abbronzatura senza segni del costume.

Sguardo ammiccante e nudità appena intraviste, ma l'immaginazione dei follower vola. Kelly è appena tornata dall'America dove ha girato una sit com e dove si è dedicata al suo meraviglioso corpo. Tanta palestra e dieta per modellare le sue curve generose e morbide. Il risultato è su quel lettino da sole... I fan devono però accontentarsi, per ora, di immaginare come la bella modella è riuscita a ridisegnare le sue forme sinuose e prosperose. Per un nudo totalmente a vista Instagram non è il luogo giusto.