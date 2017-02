Kelly Brook nuda in vasca mostra il florido lato B

Nel bagno della sua stanza d'albergo Kelly Brook mette a nudo il suo impeccabile fisico a clessidra di spalle: un'immagine spettacolare che esalta le curve del lato B. In vacanza con il fidanzato Jeremy Parisi a New York, la sexy attrice e modella, tra foto ricordo e peccati di gola non perde occasione per mostrare il meglio di sé...