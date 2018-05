Kelly Brook esplosiva e innamorata al mare con Jeremy

Vacanza di coppia in Grecia per Kelly Brook e Jeremy Parisi, per festeggiare il compleanno dell'attore e celebrare l'arrivo dell'estate. La modella e conduttrice tv come una dea si immerge nelle acque di Mykonos mettendo a nudo il suo fisico curvy appena coperto da un bikini bianco.

In acqua, di fronte ai paparazzi, la modella si copre la pancia con una mano ma lascia che il suo florido décolleté sia ben visibile. Forme da pin up per Kelly che trova il coraggio di buttarsi in mare solo per raggiungere l'aitante fidanzato. In una meravigliosa cornice romantica, la coppia festeggia il compleanno di Jeremy, che compie 33 anni, gli ultimi 3 trascorsi insieme alla sexy modella maggiorata.