Kelly Brook, dodici mesi super sexy tra pizzi e scollature audaci

13:01 - Dodici scatti ad alto tasso erotico sono quanto Kelly Brook donerà ai suoi fan per iniziare l'anno nuovo in assoluta bellezza. Un calendario sexy, l'ennesimo per la modella inglese che questa volta stupisce con un look sensuale: dal pizzo, alle trasparenze alle scollature vertiginose per mettere in mostra un corpo burroso tutto da ammirare.

Sguardo malizioso, capelli lunghi e vaporosi che scorrono lungo la schiena e una fisicità prorompente, ecco gli ingredienti fondamentali per la buona uscita di un calendario. La Brook, veterana del settore, sa come giocarsi le sue carte per un successo garantito.



E potrebbe già essere lo scatto di gennaio a mandare in tilt i suoi ammiratori. Con un vestito a rete a maglie larghe mette a nudo il suo prosperoso seno, con tanto di capezzoli in vista. Sottoveste in pizzo rosa per affrontare la primavera. Il profilo del seno e del lato B in primo piano annunciano la "fioritura" primaverile. In luglio la modella affronta il caldo con un vestito in velo ricamato... e sotto niente. A dicembre, chiude il sipario sull'anno appena trascorso con una scollatura importante sul giunonico davanzale. Ma dopo una fine c'è sempre un inizio e Kelly Brook non deluderà nessuno.