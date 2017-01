Katy Perry, una "monella" in bicicletta

Ricordate la Lola di “Monella”, il film di Tinto Brass in cui la protagonista girava in bicicletta per le strade di campagna mostrando il fondoschiena? Ecco che Katy Perry ripropone involontariamente quella scena destinata a rimanere nella storia del cinema proprio per la passione del regista per il lato B femminile.

La cantante scorrazza sulle due ruote tra i campi e un malizioso abitino svolazzante finisce per mostrare gli slip della Perry. Lo scatto è intrigante e sexy e racimola in poche ore 750mila like. Dopo la fugace apparizione in Sardegna con Orlando Bloom (l'attore ha regalato un nudo integrale), la coppia è volata in Francia per continuare le vacanze e Katy ha scelto di pubblicare una foto da Lolita bollente.