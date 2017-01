Katie Price riduce il seno di cinque taglie

12:29 - Ha fatto fortuna e successo grazie al suo prosperoso seno, toccato e ritoccato chirurgicamente più volte nel corso degli anni per renderlo sempre più protagonista, ma ora, dopo 20 anni di carriera e 5 figli, Katie Price ha deciso di ridurlo drasticamente. Via le vecchie protesi e avanti le nuove, cinguettava due settimane fa dal letto dell'ospedale prima di sottoporsi al delicato intervento.

Modella, reginetta dei reality e imprenditrice. La Price di strada ne ha fatta e il merito di tanto successo, almeno nel Regno Unito, è da attribuire al suo décolleté bombastico sottolineato da un look decisamente eccentrico.



Ma all'età di 36 anni è arrivata la svolta. Una decisione presa con coscienza che però non la porterà a ritirarsi dalle scene per dedicarsi esclusivamente a suo marito e ai suoi figli. Anzi, è solo l'inizio di una nuova vita... con cinque taglie in meno di seno e la speranza di essere presa "un po' più sul serio", come ha confessato lei.



Dopo l'operazione, per sua ammissione dolorosissima, la Price si è già rimessa al lavoro per regalare ai suoi fan il calendario 2015 con le sue forme ridimensionate.



Il 3 dicembre, alla prima uscita pubblica dopo l'intervento, in occasione della presentazione del suo nuovo profumo, Kissable Fierce, si è presentata con due enormi labbra cucite sulla tutina aderente ad altezza seno. Un look strategico che ha però deluso i fotografi pronti a immortalare il cambiamento dell'imprenditrice.



Ma a distanza di giorni, con una maglia argentata e accollata, ha finalmente svelato la sua nuova fisicità. E bisogna ammetterlo, è decisamente cambiata. Un seno sodo e prosperoso, ma ben proporzionato al suo esile corpo.