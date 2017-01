Katie Price... il seno esplode

11:29 - Una sexy sposina esplosiva ed esagerata. Katie Price si fa fotografare in bianco, tacchi vertiginosi, autoreggenti a rete, body e mantello con cappuccio, in alcune delle sue pose migliori, ovvero con il suo prorompente décolleté in bella vista. La starlette inglese sponsorizza l'uscita del suo ultimo libro "Make My Wish Come True" e annuncia di voler vendere le protesi del suo seno...

Jordan Katie Price, questo il suo nome per intero, 36 anni e mamma di cinque figli, l'ultimo dei quali, una bimba di nome Bunny, è nata lo scorso agosto, ha infatti annunciato che, dopo l'ultima gravidanza il suo seno è diventato "calante" ed è quindi tempo di cambiarlo. Da qui la decisione di vendere il vecchio impianto per devolvere il ricavato in beneficenza per la lotta contro il cancro.



La popolarità dell'ex playmate, che ha posato per alcune delle più scandalistiche riviste inglesi, ma che è anche cantante e da qualche anno scrittrice, deriva in fondo proprio dalle sue forme eccessive e incontenibili. E' ragionevole quindi pensare che la vendita del suo "seno" possa fruttare un bel po' di soldi. Un nobile proposito per la prorompente Katie, il cui patrimonio è stimato in ben 45 milioni di sterline. Ma niente paura Katie non deluderà i suoi fan e entro Natale si regalerà delle tette più sode e alte, da mostrare con orgoglio fino alla prossima.. sostituzione.