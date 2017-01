Katie Holmes e Tom Cruise non si parlano più

12:30 - Tom Cruise e Katie Holmes... a che punto sono arrivati. Detto addio alla coppia d'oro di Hollywood, i due sono rimasti uniti solo dalla figlia Suri, ma null'altro vogliono spartire. Tra Katie e Tom non c'è dialogo e, secondo il sito Tmz, le decisioni co-genitoriali vengono gestite da intermediari. Intanto secondo il magazine People pare che la Holmes abbia trovato la serenità accanto a Jamie Foxx...

Secondo le fonti, sia Cruise che la Holmes non solo non avrebbero intenzione di ricucire, ma nutrirebbero sentimenti negativi l'uno nei confronti dell'altro. Suri vive con la madre e per diversi mesi non ha visto il padre, impegnato nelle riprese di Mission Impossible 5.



Intanto Katie frequenterebbe l'attore Jamie Foxx. I due sono stati avvistati insieme per la prima volta negli Hampton ad un evento benefico nel 2013: i due ballarono e si concessero un abbraccio che apparve fin troppo spinto. Poi si sono susseguite voci su un flirt, che ora troverebbero conferma. Per People i due si frequentano da circa un anno, ma non si tratterebbe di nulla di serio...