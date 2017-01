Katia & Ascanio, musi lunghi al parco

Che caratterino hanno Katia e Ascanio! Dopo aver ammesso di aver superato una piccola crisi, la coppia pizzicata da Settimanale Nuovo si mostra alle prese con l'ennesimo litigio. I due ex gieffini passeggiano al parco con il secondogenito Tancredi e basta una parola sbagliata per accendere la discussione. Musi lunghi per i due, che in compenso sono in gran forma e bellissimi.

Katia Pedrotti aveva ammesso tempo fa di aver superato una piccola “crisina”: “Avevo trascurato il mio ruolo di moglie” aveva confidato spiegando di aver riacceso in fretta il fuoco della passione con Ascanio Pacelli. Ora però i due sembrano ancora sul piede di guerra: una divergenza al parco fa scoppiare la rabbia. Lui in pantaloncini e polo non guarda la moglie ma si distrae con il telefonino. La Pedrotti in short e camicia sbottonata, bella e sexy, nasconde lo sguardo teso e arrabbiato dietro gli occhiali da sole. Ma – si sa – l'amore non è bello se non è litigarello!