Kate Upton pronta alle nozze: guarda che brillocco!

Lo ha messo ben in mostra facendo cadere l'occhio e i flash più sul dito luccicante che sulle curve che il vestito dorato metteva in mostra. La formosa e prorompente modella e il giocatore dei Detroit Tigers stanno insieme da circa tre anni, ma finalmente sono usciti allo scoperto con l'anello di fidanzamento ufficiale a cui seguiranno a breve le nozze.



"Sono davvero emozionata, Justin mi ha chiesto di sposarlo tempo fa, ma abbiamo mantenuto il segreto per un po' - ha dichiarato la Upton a E! News - E adesso sono felice di essere finalmente in grado di condividere la mia felicità con il mondo!" Una data per le nozze non è ancora stata fissata, come spiega la Upton: "Per ora ci godiamo il periodo di fidanzamento" ha detto la modella.