Kate Upton nuda alla finestra

11:21 - I capelli biondo platino, le sopracciglia scure e un topless da dieci e lode, che le mani stentano a contenere. In uno scatto in bianco e nero del fotografo Sebastian Faena, Kate Upton appare in tutta la sua rigogliosa sensualità. La modella di Sports Illustrated è più sexy e seducente che mai e la somiglianza con Marilyn Monroe è impressionante.

La rivista People, che l'ha eletta "donna più sexy dell'anno" nel 2014, la paragona alla Marilyn degli scatti "Last Sitting" del fotografo Bert Stern, ma non è la prima volta che la top 22enne americana viene messa a confronto con la grande icona del cinema. "Ho sempre pensato che Marilyn fosse così bella e unica ed è stato un onore per me essere menzionata accanto a lei", ha raccontato la Upton a Vogue qualche tempo fa.



"Cover girl" dal magazine sportivo Sports Illustrated due anni fa,appena ventenne, Kate non ha mai nascosto di avere un ottimo rapporto con il proprio corpo. Curve morbide e generose, un décolleté rigoglioso e una carica erotica irresistibile. "Essere sexy per me significa avere confidenza con se stessi ed essere felici di quello che si è ed è quello che ho sempre cercato di essere".