Kate Upton, esplosione di curve nel deserto

"Lavoro duramente, allenandomi, cercando di stare sempre in pace con me stessa e provando a essere una donna forte. Essere al primo posto di Hot 100 è una piccola ricompensa per tutti questi sforzi", ha rivelato al magazine quando ha saputo di avere sbaragliato la concorrenza.



Nel deserto israeliano, la Upton posa davanti all'obiettivo di Gilles Bensimon esaltando la sua bellezza acqua e sapone. Cambi d'abito sempre più intriganti svelano le forme del seno fino a perdersi nelle curve dei suoi fianchi e del lato B.



Di fronte a tanta sensualità Robert Price, Chief Operating Officer di Maxim, in una nota ha voluto puntializzare: "La nostra annuale Hot 100 non celebra soltanto la bellezza fisica, sebbene la vincitrice di quest'anno abbia anche questa caratteristica. Oggi come non mai, abbiamo bisogno di celebrare le donne intelligenti e forti, coloro che sono in grado di superare le barriere, di rompere i soffitti di vetro e di mostrarci quello che è possibile. E non c’è nessuno che possa farlo meglio della nostra talentuosa cover star Kate Upton".