Kate Upton è incinta, l'annuncio su Instagram

Kate Upton ha svelato su Instagram di essere incinta. La top model aspetta un bambino dal marito Justin Verlander e ha pubblicato una foto in cui mostra la pancia arrotondata mentre è su una terrazza, durante una vacanza a Miami. A corredo dello scatto, ha anche aggiunto il messaggio: "PregnantinMiami". La prima gravidanza della 26enne arriva a 8 mesi dalle nozze, celebrate in Italia.

Kate Upton è una tra le modelle più richieste al mondo, diventata nota per le cover di "Sports Illustrated". Dopo essere stata eletta dalla rivista Maxim come donna più sexy del pianeta, ha da poco compiuto 26 anni, festeggiati rigorosamente con scatti hot.



All'inizio di novembre 2017, con una cerimonia intima in Toscana, si è sposata con il campione di baseball Justin Verlander, dopo che lui ha vinto le World Series.