Kate Moss zoppica, legamento rotto e stampelle

Un legamento del ginocchio rotto e il divieto di viaggiare con relativo annullamento di tutti gli impegni mondani e di lavoro. SI è conclusa così la settimana bianca a Gsaad, in Svizzera, per Kate Moss, 42 anni, che pochi giorni fa ha avuto un brutto incidente sulle piste da sci. Con lei c'erano la figlia Lila Grace, 13 e il nuovo compagno della modella britannica Nikolai von Bismarck, 28. Rientro a Londra anticipato per tutti e stecca rigida e stampelle per la top, che sabato era già in giro per la città accompagnata dal suo toyboy...