Kate Moss, topless e pelliccia a Ischia

Chi se non lei, Kate Moss, poteva atterrare in elicottero a Ischia in pelliccia e... topless? In realtà la top model per quanto sia eccentrica e trasgressiva, questa volta si trova sul set di uno shooting per una nota maison, come mostrano le immagini di "Chi". Insieme a lei il nuovo e giovane fidanzato con cui è pronta a vivere un'estate indimenticabile.