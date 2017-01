Kate Moss star troppo "indisciplinata" in aereo

"Frankly the only thing that shocks me about the #KateMoss Easyjet story is that she would travel on a budget airline", cinguetta qualcuno: "Francamente la sola cosa che mi sciocca circa la storia di Kate Moss e Easyjet è che stesse viaggiando su un volo low cost". E qualcun altro commenta ironico:"Kate Moss has been escorted off an EasyJet flight. Too much baggage, presumably", "Scortata su un volo Easyjet. Troppi bagagli".



Che la top 41enne dia spettacolo con comportamenti insubordinati e trasgressivi non è poi una novità del resto. Kate Moss è famosa alle cronache, rosa e non, proprio per i suoi modi provocatori e turbolenti, che ne hanno caratterizzato la brillante carriera di modella e regina del jet set. A turbare i social però questa volta sembra sia stata di più la notizia che la bella e indisciplinata top stesse viaggiando, da Bodrum in Turchia a Londra, invece che in business class su un volo privato, su un aereo per... gente comune. Bizzarrie e stranezze da vip!