Kate Moss scatti d'autore e topless da divina

13:54 - Bella, anche se non di una bellezza "consueta", sexy, anche senza le forme statuarie di molte sue colleghe di passerella, trasgressiva e provocante come poche sanno essere e indiscussa icona di stile... in due parole Kate Moss. La top inglese, 41 anni, posa per Vogue Italia negli scatti d'autore di Peter Lindbergh e seduce, oggi come ieri, con un topless da dieci e lode.

Da paladina del grunge, appena sedicenne, a regina dell'eleganza, attraverso una vita vissuta fuori dagli schemi e da tutti i canoni stabiliti, Kate è ancora oggi una delle modelle più richieste e pagate del mondo. E ogni sua apparizione, ogni suo servizio fotografico rappresenta un evento. Lo è anche questo bellissimo shooting del grande fotografo Peter Lindbergh, scatti in bianco e nero di una Kate che è... semplicemente se stessa. I capelli spettinati, abiti maschili, un topless sfrontato e scultoreo...Bella, bellissima, ma soprattutto mai scontata.