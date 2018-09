Kate Moss: "Sarò l'agente di mia figlia e... niente topless per lei"

Modella e mamma modello. Kate Moss , splendida 44enne dalla vita ribelle, racconta al programma Megyn Kelly Today come sia migliorato il suo stile di vita in quest'ultimo anno: "Vado a letto presto, bevo molta acqua, non prendo troppi caffè e sto cercando di ridurre le sigarette". Un esempio per la figlia 15enne Lila Grace che potrebbe intraprendere la stessa carriera della madre. Ad una condizione: "Non permetterò a mia figlia di posare in topless", a differenza di quanto ha fatto lei alla stessa età.

All'inizio della sua carriera Kate Moss non amava posare senza veli e, quando giovanissima lo ha fatto, si è sentita sotto pressione: "Sì, è capitato all'inizio. Ho lavorato con un'artista chiamata Corinne Day e a lei piaceva fotografarmi sempre in topless. Invece a me non piaceva affatto", racconta al Megyn Kelly Today. E alle giovani modelle che si trovano nella stessa situazione, la top model riserva loro un consiglio: "Non devono farlo se non si sentono a loro agio. Non permetterei a mia figlia di farlo". Lila Grace Moss-Hack infatti, non è proprio estranea al mondo della moda, tanto che il suo debutto in passerella risale allo scorso anno. "La sosterrò ovviamente. Sarò il suo manager. E la sua mamma. Se vuole, la sosterrò in qualsiasi cosa lei voglia fare", confessa la Moss che sottolinea quanto sia speciale il suo rapporto con Lila Grace.