Kate Moss, "la grande" in versione pre-teen

Di copertine ne ha fatte tante, ma questa è una di quelle che non ci si aspetta. Sul primo numero de "L'Officiel" spagnolo compare una ragazzina dai capelli rossicci e il sorriso un po' imbarazzato: "Kate la grande", titola il magazine. E di Kate ce n'è una solo, Kate Moss. Zarina del fashion e dello star system, icona di stile e esempio per generazioni... Una vera stella.

Il seno piatto, il corpo sempre un po' acerbo, spigoloso e un fascino che ancora oggi incanta tutti. In quella pre-teen ancora ignara del suo futuro c'erano già tutti gli ingredienti che le avrebbero fatto conquistare il podio più alto delle celebrità del fashion system. A 41 anni, compiuti a gennaio, la modella inglese resta al top, con circa 6 milioni di guadagno annui è tra le donne più ricercate e gettonate di tutto il fashion system. Katherine Ann Moss non si è fatta mancare nulla, dal sesso alle droghe, passando per una figlia e un matrimonio. Tutto all'insegna dell'eccesso e della trasgressione, della provocazione e dell'esagerazione. Non si è rifatta il seno, che resta quello di una ragazzina, non nasconde le prime rughette e magari anche un po' di cellulite. Ma può permettersi tutto lei, la regina del jet set, bella e indisciplinata, Kate la Grande.