Kate Moss "incontenibile", passione a gonfie vele con Nikolai

Amore a gonfie vele per Kate Moss e il suo aristocratico fidanzato Nikolai von Bismarck che al largo di Capri si lasciano andare indisturbati alla passione. I due insieme da tre anni si regalano una vacanza infuocata e tra baci e abbracci la modella in bikini resta in topless...

E' sempre al top Kate Moss che a 43 anni sfoggia un fisico invidiabile. La modella, ancora protagonista di riviste prestigiose per i suoi nudi artistici, questa volta è stata pizzicata da "Diva e Donna" in acque italiane insieme al fidanzato Nikolai (30 anni). Tra i due, nonostante le continue voci di crisi, non solo regna l'armonia ma anche una grande complicità fisica. Protagonisti di un siparietto hot, prima si scambiano un bacio in barca dopo il bagno in mare, poi Kate con disinvoltura si sistema il reggiseno lasciando al vento il suo florido décolleté.