Kate Moss in topless per V Magazine

13:00 - Kate Moss viene fatta a pezzi dalla rivista V Magazine e esce alla grande. Scatto dopo scatto la top model viene ripresa nei minimi particolari: dal piede all'occhio passando per le cosce, la pancia. Ma il topless, appena nascosto dietro un reggiseno in tulle, non lascia nulla all'immaginazione e i capezzoli della Moss...bucano l'immagine.

Solo qualche giorno fa Kate Moss era stata sorpresa all'uscita da un ristorante dove aveva festeggiato il compleanno di un'amica. La sua andatura vacillante e il fatto che si sia letteralmente buttata nell'auto hanno fatto subito pensare che la top abbia esagerato un po' con i festeggiamenti. Ora sulle pagine patinate la modella 41enne ritorna seria e intrigante come sempre, in pose sensuali e attraenti: dallo stacco di coscia al décolleté nudo la serie di scatti è imperdibile.