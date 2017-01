Kate Moss, in reggiseno tra Naomi Campbell e Paris Hilton

11:30 - Due ex regine delle passerelle e una prezzemolina dello showbiz si sono incontrate in Cina per sostenere la fondazione amfAR Hong Kong e ne hanno approfittato per darsi alla pazza gioia. Kate Moss, Naomi Campbell e Paris Hilton, ecco il trio esplosivo. Selfie, risate ed eccessi, soprattutto per la modella inglese che ha sfoggiato un nude look audace. Body velato e parte del seno in bella vista sono stati uno spettacolo degno di nota...

Insieme per una buona causa. Naomi, Kate e Paris hanno presenziato all'amfAR Gala in Hong Kong per sostenere la lotta contro l'HIV/AIDS. E all'utile hanno unito il dilettevole ritagliandosi qualche momento di svago tra amiche. A documentare il loro soggiorno in Cina il social della Hilton. Scatti di gruppo in cui la Hilton e la Campbell sorridevano dietro a grandi occhiali da sole, mentre Kate si lasciava immortalare in lingerie trasparente molto sexy. A coprire i capezzoli solo una lunetta di stoffa bianca in raso. Maglioncino abbassato e spalle in vista. Particolarmente accaldata la top model non si è risparmiata.