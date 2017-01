Kate Moss, debutto per la figlia su Vogue Italia

Con uno scatto in bianco e nero Lila Grace a soli tredici anni si è conquistata la copertina di Vogue Italia. Se il nome al momento può dire poco, sapere che è la figlia di Kate Moss vuol dire molto. Fotografata da Mario Sorrenti, mentre si lascia abbracciare dalla madre, sembra già a suo agio davanti all'obiettivo.

E'su Vogue Italia che la modella inglese ha deciso di presentare la prinmogenita Lila Grace, avuta dalla relazione con l'editore Jefferson Hack. Debutto precoce per la ragazza che a soli tredici anni si conquista la prima cover, a differenza della madre che sulla copertina della British Vogue è apparsa a 19 anni. Nella foto di Mario Sorrenti, Kate abbraccia teneramente la figlia. Fotogenica come la madre sembra già pronta per seguire le sue orme. "E' tutta questione di famiglia", confessa la Moss alla rivista.