Kate Moss a 43 anni completamente nuda su W Magazine

Sul numero di marzo di W Magazine si parla di età, di successo, di longevità. In copertina ci sono donne potenti come Jennifer Lopez, Jessica Chastain, Donatella Versace, Taraji P Henson, ma una sola si spoglia completamente nuda per la rivista: è Kate Moss, che a 43 anni sfoggia un corpo invidiabile.

Tutte e cinque le protagoniste di W Magazine sono state fotografate da Mert Alas & Marcus Piggott, e hanno spiegato come rimanere in cima nelle professioni prevalentemente maschile. E mentre tutte le sirene sono glam nei loro ritratti, la più scandalosamente “bella e senza tempo” è la ex top model che si è messa completamente a nudo davanti all'obiettivo. Si racconta che sia stata la prima ad arrivare sul set fotografico, pur avendo fatto baldoria la sera precedente. “Si aspettano tutti che io sia sempre in ritardo, invece arrivo in anticipo” avrebbe detto la Moss. “Mia mamma non credeva fossi fotogenica” ha confidato Kate, che è assolutamente a suo agio davanti alla macchina fotografica. Da poco ha aperto un'agenzia di modelle tutta sua e ha detto: "Siamo una tribù particolare. La moda può essere spietata, ma ci piace”.