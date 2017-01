16 gennaio 2015 Kate Middleton, visita alla scuola elementare con pancione in bella vista Sbarca su Twitter e mostra le sue foto. Il parto previsto nel mese di aprile Tweet google 0 Invia ad un amico

12:16 - In minigonna anche col pancione ed è spettacolare. Kate Middleton ha fatto visita a una scuola elementare di Londra e si è presentata con un miniabito blu, elegante e raffinato, che sottolineava le sue dolci curve. Nello stesso giorno è sbarcata su Twitter con un account ufficiale e ha postato proprio le foto della visita alla Barly Primary School.

La Duchessa di Cambridge non rinuncia alla gonna corta nemmeno con il pancione. Abitino premaman, calze coprenti, tacchi alti e sorriso smagliante, la moglie del principe William partorirà il suo secondogenito nel mese di aprile. Il bimbo sarà il quarto in linea di successione: prima di lui Carlo, William e il piccolo George, nato nel luglio del 2013.



Dopo questa gravidanza la Middleton avrebbe confidato agli amici che non avrà altri figli per motivi di salute. La moglie di William nel corso di questa dolce attesa è stata più volte costretta ad annullare gli impegni istituzionali a causa delle nausee insistenti.