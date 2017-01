Kate Middleton spendacciona: 4mila euro per un viaggio in elicottero

Kate Middleton è adorata nel Regno Unito per molti motivi, uno di questi è, o meglio era, il suo essere sempre low cost. Ma a quanto pare alcuni suoi atteggiamenti non sono troppo apprezzati da sudditi e corte reale. Almeno secondo quanto riporta il Daily Mail, che riferisce della sua abitudine a spendere troppo nella scelta dei trasporti. Lo scorso 7 febbraio, infatti, è stata immortalata mentre saliva a bordo di un elicottero che l'ha portata a Londra da Anmer Hall, la residenza nella tenuta di Sandringham della Regina, a Norfolk, dove vive con il marito, il principe William, e i figli George e Charlotte. Volo andata e ritorno: 3.000 sterline (quasi 4mila euro). Una scelta non molto gradita soprattutto alla luce del fatto che il giorno dopo fa sua Maestà, la Regina Elisabetta II, ha percorso la stessa distanza al costo di 54 sterline, ma in treno.