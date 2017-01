Kate Middleton protegge il pancino dal vento

11:10 - Il vento non ferma la bella Kate Middleton in visita alla raffineria Valero di Pembroke insieme al marito, il principe William. I capelli indomabili seguono la corrente e il cappottino azzurro si apre e si solleva. Lei, con assoluta eleganza pensa solo a proteggere il suo pancino, sempre piccolo ma un filo più evidente. Alla fine del quarto mese di gravidanza, la Duchessa di Cambridge appare in ottima forma.

William e Kate, in visita a Pembroke, fanno i conti con una grigia giornata autunnale. Eleganti e sorridenti, i reali si arrendono al vento che fa svolazzare i pochi capelli di lui e la folta chioma di lei.



Catherine, con disinvoltura, tiene a bada anche il cappotto azzurro in doppiopetto, che, sempre a causa delle raffiche si apre fin sotto il suo ventre materno che protegge amorevolmente con le mani.



Dopo un periodo in cui è stata a letto per motivi di salute legati all'iperemesi gravidica, Kate è tornata a condurre una vita normale, limitando ovviamente gli eventi pubblici per non affaticarsi troppo. E infatti la troviamo in splendida forma in Galles e con il viso anche un po' più arrotondato: i segni della gravidanza ormai sono sempre più evidenti.



Dopo George, nato il 22 luglio 2013, la coppia è in attesa del secondo royal baby, la cui data di nascita è prevista per aprile 2015.