Kate Middleton, pancione di 7 mesi

10:42 - Solare, raggiante, con le dolci curve esibite con orgoglio. Nuova visita in pubblico per la duchessa di Cambridge che tra pochi mesi partorirà il suo secondogenito. Kate Middleton fa visita ai cantieri navali di Portsmouth dopo una vacanza ai Caraibi. Indossa un cappottino bianco che avvolge il suo pancione che accarezza ripetutamente con le mani.

E' tornata agli impegni pubblici dopo essere stata a Mustique con la famiglia per festeggiare i 60 anni della madre. Colorita in viso, rilassata e con un pancione ben più evidente, la Middleton, grande appassionata di vela, ha visitato il porto in cui fervono i preparativi per l'America's Cup World Series 2015. E i flash sono impazziti. Dopo l'annuncio della gravidanza dello scorso settembre, per la prima volta le sue curve lievitate sono ben visibili: la pancia c'è e si vede. Ancora non si sa il sesso del nascituro, ma bisognerà aspettare aprile per sapere se il principino George avrà un fratellino o una sorellina.