Kate Middleton nuda e col pancione... su un muro londinese

13:20 - Kate Middleton nuda e incintissima... su un muro di Londra. Scandalo a Palazzo? Niente paura si tratta solo di un graffito. Lo ha realizzato lo street artist americano Pagesus sulla parete della Faith Inc Gallery di Islington nel nord della città, provocando non poco scalpore. Nel frattempo però la duchessa di Cambridge, ignara di tutto ed elegante in un abito nero, sfoggiava il suo mini pancino di 16 settimane ad un evento mondano nella City.

Nel graffito, che porta il logo Game of Thrones, Kate ha una corona in miniatura in equilibrio sulla pancia e copre le sue grazie con le mani, alla Demi Moore di storica memoria nella famosa cover di Vanity Fair. Pare che l'opera abbia già ricevuto numerose richieste di acquisto. Un vero successo! Di tutto ciò è molto probabile che la bella moglie del Principe William non sappia quasi nulla. Mentre il graffito che la rappresentava troneggiava sul muro della Gallery, lei sorrideva serena, le mani, come al solito, davanti al pancino appena visibile, al London Palladium dove ha presieduto con il marito al "Royal Variety Performance", un evento musicale con scopo benefico.