Kate Middleton, l'amica di "scuola" Emma Sayle regina dei festini a luci rosse anche a New York

Un'amicizia, al momento, a dire poco scomoda, vista la posizione della duchessa di Cambridge nella Casa Reale e che a Kensigton Palace non è sicuramente ben vista. Specie dopo che il New York Post le ha dedicato un articolo alla vigilia dell'inaugurazione del Killing Kittins nella Grande Mela, un vero e proprio successo. "L'amica di Kate Middleton porta i party del sesso a New York" titolava il giornale qualche settimana fa sganciando una bomba ad orologeria. Di Emma Sayle, compagna di studi e di canottaggio della giovane Kate, ai tempi della scuola nel Berkshire, prima della scalata reale, si era già parlato. I suoi festini sessuali in Regent Street a Londra e il link giovanile con la nipote acquisita, moglie del principe William, avevano già infastidito e scandalizzato la Regina e tutto il Reame anni fa. Ma le frasi riportate dal New York Post, a pochi giorni dal secondo parto della duchessa di Cambridge, proprio non ci volevano: "Kate non ha mai partecipato alle mie feste ma sa tutto del Killing Kittens. Pensavo fosse divertente, la cosa la intrigava", avrebbe detto Emma Sayle, diventata mamma anche lei da soli sei mesi. Nessun commento, nessuna dichiarazione da Palazzo. Ma l'imbarazzo regna letteralmente sovrano.