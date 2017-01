Kate Middleton, il new baby numero due in arrivo ha già un nome

14:55 - Se il secondo royal baby del Regno Unito sarà femmina, e i rumors lo danno ormai quasi per certo, Kate Middleton e il Principe William la chiameranno Elizabeth Diana, in onore della Regina d'Inghilterra, ma soprattutto in ricordo dell'amatissima e compianta madre del principe, Lady Diana.

Così mentre a Londra impazza il toto nome e l'attesa per l'annuncio ufficiale sul sesso del nascituro ferve nella casata regale del Regno sembra ormai tutto deciso. La fonte ufficiale e quasi istituzionale per l'indiscrezione sul nome è quella di Andrew Morton, biografo ufficiale della famiglia reale che non ha dubbi: se il secondogenito reale sarà femmina si chiamerà Elizabeth Diana. Già nel corso della prima gravidanza del resto la duchessa di Cambridge e il marito avevano pensato a questa opzione ma è poi era nato un maschietto.