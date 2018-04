Kate Middleton, gravidanza agli sgoccioli: tutto è pronto alla Lindo Wing

La gravidanza di Kate Middleton è agli sgoccioli e il centro di Londra si mobilita per il lieto evento. Kensington Palace ha annunciato l'affissione dei divieti di sosta fino al 30 aprile nei pressi della Lindo Wing, l'ala privata del St. Mary's Hospital in cui la duchessa darà alla luce il suo terzo erede.

Alla Lindo Wing tutto è pronto per accogliere Kate Middleton, prossima a dare alla luce il suo terzo Royal Baby. Nello stesso ospedale sono nati William e il fratello Harry e i primi due figli dei Duchi di Cambridge, George (4 anni) e Charlotte (2). Se è ancora sconosciuto il sesso del nascituro, per volontà dei genitori che hanno preferito l'effetto sorpresa, è praticamente certo che nascerà entro il 30 aprile, data ultima del divieto di sosta nei pressi dell'ospedale, prontamente transennato per limitare la folla dei curiosi.