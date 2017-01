Kate Middleton, finalmente il pancino si vede

10:46 - E' alla tredicesima settimana e finalmente il pancino si vede. Con un abitino nero semi trasparente e i lunghi capelli sciolti Kate Middleton è apparsa a Londra all'"Action on addiction Autumn Gala", sorridente, bellissima e... incinta. Terza uscita pubblica per la duchessa di Cambridge, che sembra aver superato definitivamente il periodo di nausee e malesseri da gravidanza.

Da quando lei e il principe William hanno ufficializzato l'arrivo del secondo royal baby, all'inizio di settembre, la bella Kate ha dovuto disdire molti impegni pubblici a causa delle sue pessime condizioni di salute legate all'iperemesi gravidica, proprio come era successo durante la sua prima gravidanza.



Adesso però sembra tutto passato. Anche se da Palazzo arriva l'ammonimento ufficiale: la duchessa può partecipare ad eventi pubblici ma selezionati caso per caso, visto che il suo stato di salute non può ancora essere definito perfetto.

Pochi giorni fa la moglie del principe William era apparsa all'inaugurazione di una mostra di fotografie al Museo di Storia Naturale, look seducente con spacco anteriore, gambe sinuose in vista e ventre piatto.



Stavolta i paparazzi sono stati più fortunati immortalando finalmente le prime rotondità di questa seconda reale gravidanza. Adesso resta da sapere il sesso del nuovo bebè, atteso per aprile 2015. E tutti sperano in una bambina, una piccola Elizabeth Diana.