Kate Middleton fa infuriare le dive di Hollywood ai Bafta

Accompagnata dal principe William, la duchessa di Cambridge a Londra ha rubato la scena con il suo lungo abito a fiori, spalle scoperte e linea perfetta. Pare che nei giorni precedenti, alcune attrici abbiano dichiarato di non volere la Middleton ai British Academy Film Awards proprio per evitare di essere oscurate dalla sua presenza. E così è stato. Kate ha catalizzato tutti gli sguardi, gli obiettivi e i riflettori. L'ultima volta che Kate aveva partecipato ai Bafta era il 2009 e non era ancora diventata moglie di William.