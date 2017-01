Kate Middleton e il principe William d'Inghilterra... "rimbalzati" da un hotel

Come una normale coppia di coniugi "rimbalzati" perché la struttura è al completo. La notizia ha dell'incredibile. Kate e William avevano chiesto quattro suite per le due notti a cavallo tra giugno e luglio, periodo in cui nella città francese di Amiens si celebrerà l'anniversario della Grande Guerra, in cui le armate britanniche e francesi combatterono fianco a fianco, I Reali, chiamati a rappresentare la Gran Bretagna per questa importante commemorazione desideravano pernottare nell'unico hotel di livello, ma di fronte all'over booking del resort non se la sono sentiti di far cancellare le altre prenotazioni e hanno preferito cercarsi un altro albergo, magari meno lussuoso, ma reso sicuramente regale dalla loro principesca presenza.