Kate Middleton, che principessa con i gioielli della suocera!

Qualche giorno prima è stata criticata per il suo look da very normal people e così per la cena di gala in Norvegia ha sfoggiato un abito da vera dea greca. Ha incantato tutti presentandosi con un vestito a mantella color cipria, arricchito dai gioielli reali. Kate Middleton al braccio del marito William ha indossato il braccialetto di diamanti che Lady D sfoggiò nel giorno del suo matrimonio.