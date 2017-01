Kate Middleton, che fatica stare dietro al piccolo Prince George!

Weekend Reale impegnato per Kate Middleton, il principe William e il piccolo George, che è stato il protagonista indiscusso di tutto il fine settimana. Prima alla parata del Trooping the Colour dalla finestra mentre faceva boccacce, poi in braccio a papà per il passaggio degli aerei della Raf. Infine piccola peste irrequieta sul prato ad una partita di polo dove ha tirato i suoi primi calci ad una... pallina.

Dopo la prima apparizione pubblica post nascita della piccola Charlotte alla parata per festeggiare il compleanno della regina Elisabetta, riecco quindi Kate Middleton in versione casual alle prese con il piccolo George, una vera birba. L'occasione, una partita di polo per beneficenza al festival del polo al Beaufort Polo Club di Tetbury era del tutto informale. E Kate non è stata da meno. Look casual in jeans e maglietta, la duchessa di Cambridge è stata messa a dura prova dall'irrequietezza del piccolo George, che non è stato mai fermo un minuto. Su e giù per il prato scosceso e poi corse, scalate rotolamenti sull'erba e i primi calci ad una pallina... da polo. Già alla finestra il giorno prima per assistere alla parata il principino aveva elargito linguacce e boccacce e anche tra le braccia di William non aveva tenuto un comportamento proprio del tutto principesco. George compirà due anni il 22 luglio... e seppure Reale è pur sempre un bambino!!!