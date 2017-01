Kate Hudson musa del Calendario Campari 2016

Cocktail dolce e amaro con Kate Hudson nel nuovo Calendario Campari, che sarà presentato ufficialmente il 18 novembre. La "golden girl" di Hollywood è infatti la protagonista dell'edizione 2016 del celebre annuario il cui tema ispiratore è quest'anno la BitterSweet Campaign. La bionda e bella attrice dalla sfavillante carriera si sdoppia quindi in "dolce" e "amaro", interpretando la dualità nell'aperitivo e... nella vita.

Nei bellissimi scatti di Francesco Pizzo, che ha curato tutto il backstage, ecco così Kate, rigorosamente vestita di rosso in versione bitter e sweet: "“È stato un vero onore essere invitata a posare per il Calendario Campari 2016. Il tema di quest'anno gioca sulle imminenti elezioni presidenziali, che rappresentano la metafora perfetta delle versatilità di Campari. Lavorare con Michelangelo Di Battista (fotografo del calendario) per creare due personaggi distinti che incarnassero il bitter e lo sweet è stato fantastico."