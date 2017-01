Kasia Smutniak, mamma al mercato

13:52 - “Non mi riguardo mai in tv, perché non mi piaccio. E se mi rivedo penso che dovrei cambiare mestiere” aveva dichiarato qualche tempo fa Kasia Smutniak. L'attrice 35enne, mamma per la seconda volta dallo scorso agosto, è stata immortalata dal settimanale Vero mentre fa la spesa al mercato come una qualunque. Sceglie la frutta e coccola il piccolo Leone.

La storia con Domenico Procacci dal quale ha avuto il suo secondogenito, dopo Sophie 10 anni (nata dalla relazione con il compagno scomparso nel 2010, Pietro Taricone), va a gonfie vele e la Smutniak si gode la sua vita da mamma. Look casual, capelli raccolti sulla nuca e occhiali da sole, Kasia sceglie frutta e verdura e poi torna a casa piena di borse.