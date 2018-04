Kasia Smutniak completamente nuda

“Finora ho mimetizzato la mia parte femminile e l'ho nascosta allo scopo di essere presa sul serio. Adesso che ho quasi 40 anni sento che è il momento di tirarla fuori con grande tranquillità... Sono stata felice di mettermi a nudo” Kasia Smutniak per la prima volta si spoglia completamente e lo fa per la cover di Vanity Fair dove campeggia in tutto il suo splendore.

“Parliamo sempre di libertà delle donne, ma spesso ci vestiamo e ci comportiamo da uomini. Io per anni, la gonna non l'ho mai messa” racconta Kasia che sente di aver fatto un percorso di consapevolezza e ora si sente veramente libera.



“Noi donne spesso siamo le prime a giudicare un'altra donna anche da come si veste” continua l'attrice, compagna di Domenico Procacci e mamma di due bambini, Sophie, 13 anni, nata dalla relazione con Pietro Taricone scomparso nel 2010, e Leone, 3 anni, avuto dal produttore Procacci. “Le donne vogliono e devono avere gli stessi diritti dell'uomo, ma non si può pretendere... che siano uguali a lui. E' una forzatura, una pretesa sbagliata... Uomini e donne sono complementari, mai uguali. Lo vedo anche dai miei figli: una femmina e un maschio” continua la Smutniak.



Gli amici le hanno detto: “Datti un po' di pace, mostrati, esiste la rete”. Kasia ha aperto un profilo Instagram, ma confessa: “Alla prima foto messa, dietro certe palmette a Los Angeles, mi sono subito vergognata e appena sono arrivati i like, l'ho tolta di corsa”. Racconta a Vanity di essere una persona in viaggio: “Faccio progressi... e continuano a piacermi ancora molto vento e temporali. La mia dimensione ideale”.