Kasia Smutniak allatta Leone al bar

11:28 - Radiosa e serena come non è mai stata. E il merito è tutto del piccolo Leone, che attaccato al seno della sua mamma, come mostrano gli scatti di Diva e Donna, si gode la pappa al bar della spiaggia. Da quando è arrivato lui, lo scorso 20 agosto, Kasia Smutniak ha una nuova luce sul volto. E al mare a Fregene con Sophie, 10 anni, avuta da Pietro Taricone e il piccolo nato dalla relazione con Domenico Procacci l'attrice è l'immagine della felicità.

Il primo selfie al bebè, giochi sulla spiaggia con il cucciolo di Labrador, parte della famiglia, una passeggiata in riva al mare e poi la pappa al bar. Kasia allatta Leone mentre il sole le bacia il volto. E' una donna serena adesso, e bellissima, ha un compagno al fianco che la ama e le ha dato un figlio, un uomo che le è stato vicino con intelligenza e umanità nei momenti più difficili della sua vita, dopo la morte di Pietro Taricone, quando Sophie aveva solo sei anni. Un uomo che presto potrebbe diventare suo marito. Per Kasia è cominciata una nuova vita. Il passato certo non si dimentica mai del tutto, il dolore non scompare mai definitivamente, si impara a conviverci, senza nulla togliere al presente però, che per la splendida attrice polacca è adesso fatto di gioia e tanto amore.